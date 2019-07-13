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  • Son Güncelleme: 13.07.2019 14:38

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'deki karalama kampanyasına sert tepki

Son dakika haberine göre, aleyhine yapılan karalama kampanyasıyla ilgili haber ajansına konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. , "'ye komplo kurduğumuz düşüncesi saçmalıktan ibarettir." diyerek sert çıktı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş ABD açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. , haber ajansına, 'nde ülkemiz aleyhine yapılan karalama kampanyasını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun değerlendirmesine şu şekilde devam etti:

KOMPLO KURDUĞUMUZ DÜŞÜNCESİ SAÇMALIKTAN İBARETTİR
"'nin Amerikan kanunlarını aşmak için komplo kurduğuna dair asılsız iddiaları yayma çabalarından derin endişe duyuyoruz.

Bu ithamlar, 15 Temmuz 2016'da yaşanan ve 251 masum insanın şehit edilmesiyle sonuçlanan hain darbe girişiminin lideri ve suç ortakları tarafından 'ın Başkanı seçilmesinden itibaren defalarca ortaya atılmıştır. Bu karalama kampanyası, Amerikan halkını yanlış yönlendirerek bir müttefiki olan Türkiye'nin, Başkan Trump'ın geçiş ekibi ve yönetiminin üyeleriyle yasadışı bağlantıları olduğuna inandırmayı hedeflemektedir.

Amerika Birleşik Devletleri'ne komplo kurduğumuz düşüncesi saçmalıktan ibarettir.

SUÇLAMAYI KATEGORİK OLARAK REDDEDİYORUZ
Türkiye Cumhuriyeti, on yıllardır Amerikan şirketleriyle iş yapmakta; bu meşru faaliyetler hakkında ilgili mercilere bilgi verilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde herhangi bir usulsüzlük veya yasa dışı faaliyette bulunulduğu suçlamasını kategorik olarak reddediyoruz.

Bugüne dek ABD'nin Türk yargısını etkileme çabalarına rağmen Amerikan yasal sürecine saygımızdan ötürü sessizliğimizi koruduk. Ancak ABD makamlarının bu dezenformasyon kampanyasının kurbanı olduğunu görüyoruz. Hain darbe girişiminin üçüncü yıl dönümü olan Pazartesi günü görülecek davada görev yapan savcıların, iddianamelerinde Gülen hakkında olumlu bir tablo çizmeleri bu durumun en açık göstergesidir. Büyük bir terör saldırısının sorumlusuna kurban muamelesi yapmak kabul edilemez.

ABD makamlarını, Türkiye'nin yasal taleplerini ciddiye alarak müttefikliğin gerektirdiği dikkat ve titizlikle bu taleplerin gereğini yapmaya davet ediyoruz."

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