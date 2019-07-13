Terör ve güvenlik uzmanlarından 'Pençe-2 Harekatı'na tam not: Girilmez denilen yerlere girildi

Irak'ın kuzeyine dün geceden itibaren başlatılan Pençe-2 harekatı gündemin ilk maddesi haline geldi. Başarıyla sürdürülen Pençe harekatının devamı olan yeni harekat hakkında uzmanlar yorum yaptı. Aralarında Süper Haber Yazarı Mete Yarar'ın'da bulunduğu uzmanlar TSK'nın etkinlik alanını genişlettiği fikrinde buluştu.

İşte uzmanların o görüşleri:

OPERASYONUN DAHA DA GENİŞLETİLDİĞİ ANLAMINA GELİR

Mete Yarar (Terör ve güvenlik uzmanı)

Pençe Harekatının devamı olduğunu biliyoruz. Birinci safhanın bittiği ve operasyonun daha da genişletildiği anlamına gelir. Özellikle sınır ötesi operasyonlar safhalara ayrılarak operasyon icra edilir. Fırat Kalkanı Harekatı 3 bölümde icra edilmişti. Aşağı doğru daha kapsamlı bir operasyonun başladığını gösteriyor. Bölgedeki özellikle Kandil'e giden ana koridorlar ve hakim tepeleri kontrol ettiğinizde Hakurk ve Sincan'a giden ana ikmal yollarını tutmaya başlıyorsunuz. Bugün gelinen nokta çok daha güneye doğru inen bir harekatın işareti.

TSK HAKİMİYETİNİ GENİŞLETİYOR

Abdullah Ağar (Terör ve güvenlik uzmanı)

Birinci harekâtla elde edilen nüfuzun genişletilmesiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Bir diğer tarafıyla da her bir harekâtın planlanan bir hedef alanı vardır. Arı kovanına çomağı sokarsınız ve diğer alanlarda hareketlilik kendini gösterir. Bu sefer siz diğer alanlarda da operasyon gerekliliği hissedersiniz. Hep şu cümle kuruldu: "Pençe harekatıyla bağlantılı olarak Hakurk'ta Zap'ta Gara'da Kandil'de bazı hareketlilikler olmuş ve imha harekatları icra edilmişti. Şimdi bunun karasal anlamda devamlılığı öngörülmüş olmalı ki açıklamayla beraber kendisini gösterdi.

Hakurk'ta harekatın ikinci safhasını göreceğiz. TSK, Irak'ın kuzeyinde ilk defa alan kontrolü konsepti üzerine inşa etmiş olduğu hakimiyetini genişlettiğini görüyoruz. Genişliyor ve nüfuzu derinleşiyor. PKK çok iddialı cümleler kurmuştu. Şu ana kadar çok şükür bir eylem icra edemedi. "İntihar eylemleri yapın" dedi. Bu Hakurk harekâtındaki PKK'nın çaresizliği ispat eden ve etkiyi gösteren çok önemli kriter.

Cümle şu şekilde kurulmuş "Komando tugaylarımız" deniyor. Bu anlamda da kuvvetle ilgili de önemli bir emare var. Türkiye tek taraflı olarak aşağıya doğru indiği bu operasyon Irak devletine de cesaret verdiğini düşünüyorum.

GİRİLMEZ DİYORLARDI…

Coşkun Başbuğ (Emekli albay-Terör ve güvenlik uzmanı)

Hakurk, Kandil, Avaşin, Basyan gibi bölgeler yakın zamana kadar adeta örgüt tarafından tabulaştırılarak 'girilmez-erişilmez' noktalar olarak biliniyordu. Örgüt elemanlarının beyni böyle yıkandı. Örgütte büyük bir kaçış ve dağılma süreci söz konusu. Bugün operasyonda gelinen noktaya baktığımızda Mehmetçik, örgütün orada burada unuttuğu çapulcuları etkisiz hale getirerek mükemmel bir operasyon yürütülüyor.

Biz genellikle mağara, sığınak gibi adeta şehirleşmiş yapıyı temizlemekle uğraşıyoruz. Bu çok önemli bir husus. Buraları ele geçirdiğiniz takdirde örgütün lojistik kanalını çökertmiş olacaksınız. Ama bütün bu operasyonların nihai hedefi alan hakimiyetini sağlamak; ve sonunda Kandil'e gidecek bir operasyonu yapmak. Biz bu operasyonları yapıyoruz ancak Irak ve İran'ın da işin içine girecek şekilde bir operasyona bölünmesi şart.

KANDİL'E DOĞRU İLERLİYOR

Ahmet Yavuz (Emekli tümgeneral)

Geçen yıldan beri yürütülen hudut ve ötesinden itibaren teröristleri etkisiz hale getirme maksatlı harekat icra ediliyor. Hakurk bölgesinde başladı Kandil'e doğru ilerliyor. Demek ki merdane gibi kontrol altına almak amacıyla üs bölgeleri oluşturuluyor.

Kandil çok büyük bir bölge; nokta operasyonları düzenlenecektir ama Hakurk bölgesinden sınırımıza yaklaşma yollarını bu bölgelerde üslenen teröristleri tesirsiz hale getirmek maksatlı bir harekat yürütülüyor. Siz ileriye doğru harekatı genişletirseniz, alanı geniş bir şekilde kontrol etmiş olursunuz. Yapılmakta olan da odur.

MAKSAT İLERİ GÖZLEM NOKTASI

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın (İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı)

Bu harekatın bu gece başlatılması çok önemli. Türkiye'ye S-400 füzelerinin gelmesi, Türkiye'nin terörle mücadelede ikinci aşamasına geçtiğini gösteriyor. Pençe-2 diye isimlendirildi. Birinci harekatta çok başarılı oldu komandolarımız. Terör örgütü üst düzey listede arananların imha edildiklerini görüyoruz. Bu harekatın önce topçuyla başlaması rastgele değil. Örgütün sığınaklarındaki tuzaklar önlenmiş ve hava kuvvetlerinin desteğiyle kara birliklerinin güvenliği sağlanmış oluyor.

Bir başka şey daha var. Bu harekatın maksadı; TSK'nın ileri gözlem noktası. Özellikle İran sınırındaki bir takım eksiklikler vardı bunlar tamamlanıyor. Bundan sonraki hedefin ben Kandil olduğunu düşünüyorum. Örgütte panik havasına sebebiyet veriyor. Dikkat ederseniz iki üç gün önce İran Ordusu aynı bölgelerden topçu atışına başlamıştı.