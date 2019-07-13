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'' lakaplı fenomeni 'e 5 para cezası

’ lakaplı fenomeni , ya özendirmekle suçlandı. Mahkeme, mesajın ulaştığı takipçi sayısını göz önüne aldı. Sanık, 5 66 bin 660 lira para cezasına çarptırıldı.


Sosyal medyada "" adını kullanan Pınar Karagöz ile "Buryy" lakaplı şarkıcı Burak Aydoğduoğlu, kullanımına özendirmekle suçlandı. 2 isim hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, Pucca'nın uyuşturucu baronu Escobar'ı anlatan 'Narcos' dizisiyle ilgili paylaşım yaptığı ve uyuşturucuya özendirdiği bilgisi yer aldı. Aydoğduoğlu'nun ise YouTube'da paylaştığı "Mary Jane" adlı şarkının argodaki manasının "esrar" olduğu vurgulandı. Anadolu 52. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar açıklandı. Mahkeme da 1 milyon 72 bin takipçisi bulunan Pucca'yı "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme" suçundan 5 66 bin 660 lira adli para cezasıyla cezalandırdı. Mahkeme ceza gerekçesinde yayının ulaştığı takipçi sayısını da göz önüne aldı.

Hapis cezası alan sosyal medya fenomeni Pucca, sosyal medya hesabından karara tepki gösterdi. "Escobar bile bu kadar ceza almadı" diyerek hüngür hüngür ağladı.


Mahkeme, Burak Aydoğdu hakkında aynı suçtan 'de dava açıldığını gerekçe göstererek, sanığın beraatine hükmetti.

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