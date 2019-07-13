

Sosyal medyada "Pucca" adını kullanan Pınar Karagöz ile "Buryy" lakaplı şarkıcı Burak Aydoğduoğlu, uyuşturucu kullanımına özendirmekle suçlandı. 2 isim hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, Pucca'nın uyuşturucu baronu Escobar'ı anlatan 'Narcos' dizisiyle ilgili paylaşım yaptığı ve uyuşturucuya özendirdiği bilgisi yer aldı. Aydoğduoğlu'nun ise YouTube'da paylaştığı "Mary Jane" adlı şarkının argodaki manasının "esrar" olduğu vurgulandı. Anadolu 52. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar açıklandı. Mahkeme sosyal medyada 1 milyon 72 bin takipçisi bulunan Pucca'yı "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme" suçundan 5 yıl 10 ay hapis ve 66 bin 660 lira adli para cezasıyla cezalandırdı. Mahkeme ceza gerekçesinde yayının ulaştığı takipçi sayısını da göz önüne aldı.

Hapis cezası alan sosyal medya fenomeni Pucca, sosyal medya hesabından karara tepki gösterdi. "Escobar bile bu kadar ceza almadı" diyerek hüngür hüngür ağladı.



