Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bilgiden yoksun talihsiz iddiaları hakkında zaruri açıklama! başlığı ile kamuoyuna açıklama yapan Emekli İBB Genel Sekreter Yardımcısı Muzeffer Hacımustafaoğlu; "İnandığımız misyon ve hizmet anlayışımız gereği yeni yönetimin hiçbir bahane ileri sürmeden çalışabilmesi için ekip olarak kendi isteğimizle istifa ettik. Ben ayrıca emekliliğimi istedim ve emekli oldum. İBB İştirakleri'nin "Yönetim Kurulunun Süresi" maddesinde "Tüzel kişi/ler adına, tüzel kişi/ler tarafından belirlenen gerçek kişinin/kişilerin, tüzel kişi ile/kişilerle ilişiğinin kesildiğinin şirkete bildirilmesi ile gerçek kişi/ler temsilci sıfatlarını kendiliğinden kaybederler" hükmü yer alır. Bu hüküm gereğince, Yönetim Kurulu Başkanlığım kendiliğinden sona ermiştir. Durum böyle iken istifa istemek hukuken abesle iştigaldir. Ayrıca "6 aydır bu tartışmalar yüzünden bence hakları olmayan maaşları alıyorlar" ifadesi kesinlikle gerçek değildir. Devlet ricalinde görev alanların kullanamayacağı mesnetsiz ve basitlik içeren talihsiz bir açıklamadır" diye konuştu.

EĞRİ CETVEL DOĞRU ÇİZGİ ÇİZEMEZ

Hacımustafaoğlu; "Sayın Başkanın bu hususu bilmediği gibi bunu kendisine söyleyebilecek; yetkin bir ekibinin de olmadığı anlaşılmaktadır."

"Bu tarz bilgi eksikliğine dayalı açıklamalar, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi; Ekrem İmamoğlu'nun kısa zamanda anlayıp yönetebileceği ölçeğin çok üzerinde" söylentilerinin dedikodudan ibaret bir durum değil gerçek olduğu hissiyatını uyandırıyor. Dolayısıyla Sayın Ekrem İmamoğlu'nun haksız bir şekilde bizim üzerimizden politika yapmayı tercih ettiği düşünülmektedir. "Ancak eğri cetvel ile doğru çizgi çizilmez" sözünü hatırlatarak ihtiyaç duyduğu her konuda kendileriyle tecrübelerimizi paylaşmaya hazır olduğumu tekrar hatırlatır isterim." ifadelerini kullandı.





SABAH