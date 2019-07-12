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  • Son Güncelleme: 12.07.2019 20:22

'da özel gündemle toplanacak

,'da özel gündemle toplanacak. Demokrasi ve 'nün anlam ve öneminin belirtilmesi amacıyla 15 Temmuz Pazartesi günü genel başkanlar ve grup başkanvekilleri söz alacak.

TBMM özel gündemle toplanacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi , Pazartesi günü saat 14.00'te toplanacak.

Genel Kurulda , , , ve İYİ Parti Grup Başkanvekilleri, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Demokrat Parti (DP) ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanları konuşacak.

AK Parti Grubu adına Mehmet Muş, CHP Grubu adına Engin Özkoç, HDP Grubu adına Hakkı Saruhan Oluç, MHP Grubu adına Erkan Akçay ve İYİ Parti Grubu adına Yavuz Ağıralioğlu'na 10'ar dakika söz verilecek.

Ayrıca, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile Saadet Partisi adına bir milletvekili de 3'er dakikalık konuşma yapacak.

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