İngiliz Sky News televizyonu, İngiltere'nin Hürmüz Körfezi'nde görev yapan HMS Montrose savaş gemisine yardımcı olmak üzere HMS Duncan destroyerini de bölgeye göndereceğini iddia etmişti.

Karadeniz'de katıldığı NATO tatbikatlarındaki görevini tamamladığı belirtilen savaş gemisi, saat 17.00 sularında Karadeniz'den gelerek sahil güvenlik ekipleri eşliğinde Boğaz'ı geçti.