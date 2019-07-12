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  • Son Güncelleme: 12.07.2019 21:55

İngiliz savaş gemisi 'ndan geçti

'ne gönderildiği iddia edilen İngiliz Donanması'na ait savaş gemisi, 'den gelerek 'nı geçti.

İngiliz televizyonu, 'nin 'nde görev yapan Montrose savaş gemisine yardımcı olmak üzere HMS Duncan destroyerini de bölgeye göndereceğini iddia etmişti.

'de katıldığı tatbikatlarındaki görevini tamamladığı belirtilen savaş gemisi, saat 17.00 sularında Karadeniz'den gelerek sahil güvenlik ekipleri eşliğinde Boğaz'ı geçti.

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