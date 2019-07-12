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  • Son Güncelleme: 13.07.2019 00:54

Son dakika... hayatını kaybetti

Cumhuriyet döneminin önemli yazarlarından , ’da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Mehmet Şevket Eygi'nin cenaze namazı yarın ikindi namazında 'nde kılınacak.

Cumhuriyet döneminin önemli yazarlarından , 'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Eygi bir süredir kalp yetmezliği tedavisi görüyordu. Mehmet Şevket Eygi'nin cenaze namazı yarın ikindi namazında 'nde kılınacak.

MEHMET ŞEVKET EYGİ KİMDİR?
Mehmet Şevket Eygi, 7 Şubat 1933 tarihinde 'ta dünyaya geldi. Anne tarafından dedesi Kolağası Neşet Bey'in torunu, öğretmen bir annenin oğlu olarak dünyaya geldi.

Öğrenimine 1940 yılında Lisesi'nin ilkokul kısmında başladı. Burada ünlü kaleci Turgay Şeren, milletvekilliği yapmış fabrikatör Memduh Gökçen, sınıf arkadaşları oldu. Lise döneminde Abdi İpekçi, Mümtaz Soysal ile birlikte okudu. Fransızcayı mükemmel bir seviyede öğrendiği bu okulda Osmanlı nazırlarından Raşit Erer, Birinci TBMM'de Aydın Mebusu olan Enver Tekand, Orhan Şaik Gökyay, Nihat Sami Banarlı, Ahmet Kutsi Tecer gibi önemli hocalardan ders aldı.

Galatasaray Lisesi'nden sonra Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.

Mehmet Şevket Eygi, son olarak Milli Gazete'de köşe yazarlığı yapmaktaydı.

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