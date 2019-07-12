Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 13.07.2019 00:27
  • Son Güncelleme: 13.07.2019 00:27

Çok acı olay! 5 kişilik aileden 4'ü boğuldu

’nin () Gazimağusa bölgesinde bir sahilde suya kapılan 5 kişilik aileden 4'ü boğularak can verdi. Yaşanan olaydan sonra açıklama yapan KKTC , "Aynı aileden 4 kardeşimizin denizde boğularak ölmelerini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. ’tan rahmet, yaslı ailelerine, sevenlerine ve halkımıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Çok acı olay! 5 kişilik aileden 4'ü boğuldu

'nin () Gazimağusa'ya bağlı Büyükkonuk Kuzey sahil denizinde 5 kişilik aileden 4'ü boğularak can verdi. Aileden geriye kalan 1 çocuk ise durumu ağır şekilde hastaneye kaldırıldı. Bölgeye arama çalışmaları için Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bağlı iki helikopter ulaştı.

Polis tarafından olaya dair yapılan açıklamada, "Bugün saat 18.30 sıralarında Kaplıca - Yedikonuk arasında Tulumba mevkiinde, yüzmek için denize giren Ramazan Katırcı (48), Filiz Katırcı (40), Merve Katırcı (18) denizin aşırı dalgalı oluşundan dolayı boğulmak suretiyle yaşamlarını yitirmiştir. Yine deniz içerisinde bulunan Barış Katırcı (12) vatandaşlar tarafından kurtarılarak ambulans ile hastaneye sevk edildi. Denizde bulunan 'ya (13) ise henüz ulaşılamamış olup arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Yerel kaynaklar ise polisin açıklamasından sonra Mert Katırcı'nın da cesedine ulaşıldığını belirterek, hastaneye kaldırılan küçük çocuğu kurtarmaya çalışan başka bir vatandaşın da hastaneye kaldırıldığını belirtti. Geçtiğimiz hafta da aynı bölgede 6 kişi boğulma tehlikesi geçirmişti.

KKTC BAŞBAKANI ERSİN TATAR'DAN AÇIKLAMA
Yaşanan olaydan sonra açıklama yapan KKTC , "Aynı aileden 4 kardeşimizin denizde boğularak ölmelerini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 'tan rahmet, yaslı ailelerine, sevenlerine ve halkımıza başsağlığı diliyorum. Hepimizi acıya boğan bu olay vesilesiyle vatandaşlarımızı denize girerken dikkatli davranmaya ve uyarılara kulak vermeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriÇok acı olay! 5 kişilik aileden 4'ü boğuldu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri