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  • Son Güncelleme: 12.07.2019 23:22

Başkan Erdoğan'dan 'Milli ağaçlandırma bayramı' müjdesi

Başkan , hesabı Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan, "Bir fikrim geldi. Biz neden "" ilan etmiyoruz" ifadesini kullanan gence, "Bu çok güzel bir fikir Enes. Biz her zaman yemyeşil bir için çalıştık, çalışıyoruz. Milli bir ağaçlandırma bayramımızın olması için de ben ve arkadaşlarım her zamanki gibi üzerimize düşeni yapacağız" şeklinde cevap verdi.

Başkan Erdoğan'dan o çağrıya tam destek!

Başkan , hesabı Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, sosyal medya üzerinden "" teklifine yanıt verdi.

Twitter'dan Abdullah Enes isimli gencin, "Bir fikrim geldi. Biz neden "Ağaç Dikme Bayramı " ilan etmiyoruz. Her yıl bir gün ayıralım, çoluk çocuk maaile, 82 Milyon ağaç dikelim. Hem dünyaya örnek olalım hem gelecek nesillere yemyeşil bir ülke bırakalım.." şeklindeki paylaşımına Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılık verdi.

Erdoğan karşılık olarak hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelerle müjdeyi verdi:

"Bu çok güzel bir fikir Enes. Biz her zaman yemyeşil bir için çalıştık, çalışıyoruz. Milli bir ağaçlandırma bayramımızın olması için de ben ve arkadaşlarım her zamanki gibi üzerimize düşeni yapacağız."
Bir fikrim geldi. Biz neden "Ağaç Dikme Bayramı" ilan etmiyoruz. Her yıl bir gün ayıralım, çoluk çocuk maaile, 82 Milyon ağaç dikelim. Hem dünyaya örnek olalım hem gelecek nesillere yemyeşil bir ülke bırakalım.

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