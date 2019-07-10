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  • Son Güncelleme: 10.07.2019 09:50

Son dakika: soruşturması kapsamında 28 asker hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberi... Merkezli soruşturması kapsamında 'nda görevli 28 asker hakkında gözaltı kararı alındı.

'nün TSK yapılanması soruşturması kapsamında, 14'ü subay, 14'ü de astsubay olan 28 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Jandarma Genel Komutanlığa'na bağlı bir yarbay, bir yüzbaşı, 12 üsteğmen ve 14 astsubay olmak üzere 28 muvazzaf asker hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmaları ve gözaltına alınmaları yönelik işlemlerin devam ettiği bildirildi.

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