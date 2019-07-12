Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden yazar Mehmed Şevket Eygi için sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, başsağlığı diledi.

Başkan Erdoğan, " Ülkemizin yetiştirdiği en önemli mütefekkir ve münevverlerden biri olan Muhterem Mehmed Şevket Eygi Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Mehmed Şevket Eygi'ye Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.