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  • Son Güncelleme: 13.07.2019 00:47

Başkan Erdoğan'dan için başsağlığı mesajı

Başkan , hayatını kaybeden yazar için hesabı Twitter üzerinden, başsağlığı diledi. Erdoğan, "Mehmed Şevket Eygi'ye Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Başkan'dan Mehmed Şevket Eygi için başsağlığı mesajı

Başkan , hayatını kaybeden yazar için hesabı Twitter üzerinden, başsağlığı diledi.

Başkan Erdoğan, " Ülkemizin yetiştirdiği en önemli mütefekkir ve münevverlerden biri olan Muhterem Mehmed Şevket Eygi Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Mehmed Şevket Eygi'ye Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

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