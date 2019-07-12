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  • Son Güncelleme: 12.07.2019 15:17

en güzel 2,3,4,5 kıtalık şiirleri!

şiirleri! Hain darbe girişiminin üstünden 3 yıl geçmesine sayılı günler kaldı. 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve günü olarak yurtta büyük bir coşkuyla kutlanacak. Bu özel günde şiirler okunacak. İşte i! 15 Temmuz 2016 tarihinde şehit olan vatandaşları, polisleri ve askerleri anmak için ve demokrasi zaferini kutlamak için ilan edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, geçtiğimiz dönemlerde Büyük Millet Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda resmi tatil olarak ilan edilmişti. İşte 15 Temmuz en güzel 2,3,4,5 kıtalık şiirleri! sayfamızda

15 Temmuz en güzel 2,3,4,5 kıtalık şiirleri! 15 Temmuz mesajları resimli kısa uzun sözleri sayfamızda. 15 Temmuz şiirleri! 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma günü bu sene pazartesi gününe denk geliyor.Yurdun dört bir tarafında 15 Temmuz kutlanacak. 15 Temmuz destanı için şiirler okunacak. İşte en güzel 15 Temmuz şiirleri! olmadığı, en alçak ihanet girişimi ile karşı karşıya kaldı. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üzerinden ülkemize açık bir saldırı yapıldı. Elli yıl boyunca Batılı istihbarat teşkilatları tarafından devlet içine yerleştirilen bir terör örgütü, Türkiye Cumhuriyeti'ni rehin almaya çalıştı.

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