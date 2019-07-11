Karadeniz Bölgesi'nde birçok ilde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına ve yağmur 15 dakika içerisinde hayatı felç etti. Birçok köyde, elektrik direklerinin devrilip tellerin kopması nedeniyle elektrikler kesildi. Çatıları uçuran, ağaçları deviren fırtına, tarım alanlarına da büyük zararlar verdi.
ÇORUM: 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Çorum'un Mecitözü ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde fırtına nedeniyle devrilen kavak ağacının altında kalarak ağır yaralanan İbrahim Onaylı (79), kaldırıldığı hastanede kurtarılmadı.
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