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  • Son Güncelleme: 11.07.2019 23:26

Son dakika: 'i fırtına vurdu: 1 kişi öldü, 2 polis yaralı!

Son dakika haberine göre, , , , gibi birçok ilde etkili olan şiddetli fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi, elektrik direklerini devirdi. Gelen ilk bilgilere göre, 15 dakika boyunca etkili olan fırtına sırasında bir kişi hayatını kaybetti, 2 polis yaralandı.

Karadeniz Bölgesi'nde birçok ilde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına ve yağmur 15 dakika içerisinde hayatı felç etti. Birçok köyde, elektrik direklerinin devrilip tellerin kopması nedeniyle elektrikler kesildi. Çatıları uçuran, ağaçları deviren fırtına, tarım alanlarına da büyük zararlar verdi.

ÇORUM: 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Çorum'un Mecitözü ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde fırtına nedeniyle devrilen kavak ağacının altında kalarak ağır yaralanan İbrahim Onaylı (79), kaldırıldığı hastanede kurtarılmadı.

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