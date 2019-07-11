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  • Son Güncelleme: 11.07.2019 23:03

: 'ta terör saldırısı! 3 emniyet bekçisi yaralandı

gelişmesine göre, 'ın Cizre ilçesinde terör örgütü mensuplarınca el yapımı yla gerçekleştirilen saldırıda ilk belirlemelere göre 3 bekçi yaralandı. Teröristlerin yakalanması için ilçede operasyon başlatıldı.

Şırnak'ta terör saldırısı!

Olay, gece saatlerinde 'na meydana geldi. İdil Caddesi'nde 'lı teröristlerce çöp konteynerine önceden konulan el yapımı , güvenlik bekçilerinin yaya olarak geçtiği sırada uzaktan kumandayla infilak ettirildi.

3 güvenlik bekçisi yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda güvenlik ve sağlık görevlisi sevk edildi. Yaralı bekçiler, sağlık görevlilerince ambulanslarla İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste tedaviye alınan bekçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan güvenlik güçleri, teröristleri yakalamak için operasyon başlattı.

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