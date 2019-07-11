Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 23.18 sıralarında merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 3,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ve hasar oluşmadı.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
2019.07.11 23:18:55 40.6225 28.9567 6.1 -.- 3.4 3.3 ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2019.07.11 20:31:14 40.6298 28.9653 4.7 -.- 2.8 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2019.07.11 20:03:00 36.9385 27.8717 10.5 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.07.11 17:07:47 36.2283 30.7232 19.1 -.- 2.6 2.5 ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.07.11 15:10:16 34.3917 25.3107 88.8 -.- 3.4 3.4 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2019.07.11 13:43:18 40.1092 31.5953 2.0 -.- 1.8 -.- DAVUTOGLAN-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2019.07.11 12:47:54 35.7680 27.2022 15.5 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2019.07.11 11:46:28 37.1673 27.8862 0.0 -.- 1.3 -.- KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.07.11 11:04:28 39.0180 37.3222 0.0 -.- 2.1 -.- KARAOREN-GURUN (SIVAS) İlksel
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