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  • Son Güncelleme: 12.07.2019 00:00

Çınarcık'ta ! Kandilli Rasathanesi son depremler...

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre Çınarcık'ta saat 23.18'de 3,3 şiddetinde bir meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

Yalova Çınarcık'ta deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 23.18 sıralarında merkez üssü 'nın Çınarcık ilçesinde 3,3 büyüklüğünde kaydedildi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ve hasar oluşmadı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2019.07.11 23:18:55 40.6225 28.9567 6.1 -.- 3.4 3.3 ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2019.07.11 20:31:14 40.6298 28.9653 4.7 -.- 2.8 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2019.07.11 20:03:00 36.9385 27.8717 10.5 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.07.11 17:07:47 36.2283 30.7232 19.1 -.- 2.6 2.5 ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.07.11 15:10:16 34.3917 25.3107 88.8 -.- 3.4 3.4 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2019.07.11 13:43:18 40.1092 31.5953 2.0 -.- 1.8 -.- DAVUTOGLAN-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2019.07.11 12:47:54 35.7680 27.2022 15.5 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2019.07.11 11:46:28 37.1673 27.8862 0.0 -.- 1.3 -.- KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.07.11 11:04:28 39.0180 37.3222 0.0 -.- 2.1 -.- KARAOREN-GURUN (SIVAS) İlksel

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