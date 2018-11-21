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  • 21.11.2018 13:23

Güvenpark patlamasının davasında karar çıktı

Güvenpark patlamasının davasında karar çıktı

Güvenpark patlaması davasında sanıklardan biri 37 kez ağırlaştırılmış müebbet, iki sanık da ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

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60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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