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  • 10.07.2019 18:56
  • Son Güncelleme: 10.07.2019 18:56

Son dakika... 'den 5 il için fırtına uyarısı!

7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi 5 il için uyarı geldi. , , , ve için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji uyardı! O illerde yaşayanlar dikkat!

7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bölgede yarın sabah saatlerinde zaman zaman hızı saatte 50 ile 90 kilometreye ulaşacak rüzgarın etkili olması bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına dolayısıyla yaşanabilecek çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Rüzgar ve fırtınanın etkisinin yarın saat 19.00'a kadar sürmesi bekleniyor.

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