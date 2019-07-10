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  • Son Güncelleme: 10.07.2019 19:07

Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti... Projede sona gelindi

Başkan 'ın müjdesini verdiği, uluslararası spor markasının Ağrı'da üretim yapacağı fabrikanın inşaatında sona gelindi. oranı göz önüne alınarak kentte hayata geçirilen , 3 fabrikayla başladığı üretimde yeni taleplerle açılıyor.

İşsizlik oranı göz önüne alınarak Ağrı Valiliğince kentte hayata geçirilen Ağrı Tekstilkent, 3 fabrikayla başladığı üretimde yeni taleplerle yurt dışına açılıyor. Erdoğan'ın 25 Mart'ta Ağrı'da düzenlediği mitingde müjdesini verdiği, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun temelini attığı 50 bin metrekarelik alana kurulan fabrika, ağustos ayı sonu itibariyle firmaya teslim edilecek.

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