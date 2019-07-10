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  • Son Güncelleme: 10.07.2019 18:58

Son dakika: 'dan sınırına

Türk Silahlı kuvvetleri tarafından sınır hattına yapılan lar sürüyor. Elbeyli’de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait üs bölgesinden çıkan zırhlı araç ve askeri personelden oluşan konvoy, güvenlik önlemleri arasında sınır hattına ilerledi.

'in Elbeyli ilçesindeki üs bölgesinden çıkan zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 'ye geçiş yaptı.

Öğleden sonra Elbeyli'de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait üs bölgesinden çıkan zırhlı araç ve askeri personelden oluşan konvoy, güvenlik önlemleri arasında sınır hattına ilerledi.

Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçen konvoydaki zırhlı araç ve askeri personellerin, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terörden temizlenen alanlarda 'nın kurduğu üs bölgelerinde konuşlanacağı belirtildi.

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