15 Temmuz bu sene pazartesi gününe denk geliyor. Fetullahçı Terör Örgütü'nün kalkıştığı hain darbe girişiminin 3'üncü sene-i devriyesinde şehitlerimiz anılacak ve Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlanacak. 15 Temmuz'un pazartesi gününe denk gelmesi ile birlikte banka, hastane, PTT gibi yerlerde işi olan vatandaşlar, bu kurumların açık olup olmayacağını araştırıyor. Peki, 15 Temmuz'da bankalar açık mı? 15 Temmuz Pazartesi günü hastaneler, PTT, noter çalışacak mı? İşte konu ile ilgili detaylar...

15 TEMMUZ'DA BANKALAR AÇIK MI?

15 Temmuz resmi tatil olduğu için bankalar tatil olacak. Bankalarda işi olan vatandaşların 16 Temmuz Salı gününü beklemeleri gerekiyor.

15 TEMMUZ'DA PTT VE NOTER AÇIK MI?

15 Temmuz Pazartesi günü bankalar gibi PTT ve noterlerde kapalı olacak. Aynı şekilde PTT ve noterlerde işi olanların ertesi gün işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor.