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  • Son Güncelleme: 10.07.2019 16:57

Deniz Kuvvetleri'nden yakın markaj sürüyor

Deniz Kuvvetleri, 'de sondaj çalışmaları yapan Yavuz ve Fatih Sondaj Gemisi ile 'sine refakat etmeyi sürdürüyor.

'de sondaj çalışmaları yapan Yavuz ve Fatih Sondaj Gemisleri ile 'si TSK tarafından korunuyor.

Bölgede sondaj çalışması yapan Türk gemilerine Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tam kapasite ile refakat ediyor.

Twitter hesabından " ait gemilerimiz ve hava vasıtalarımız Yavuz ve ile Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemimize refakat etmeyi sürdürüyor." yazısı ile fotoğraflar paylaşıldı.

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