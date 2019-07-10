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  • 10.07.2019 12:26
  • Son Güncelleme: 10.07.2019 12:26

Gazetecilik mi, algı yönetimi mi? Utanç manşetlerinin mimarı yeniden devrede!

’nde bir dönem görevini yapan Özkök’ün geçmişi provokatif eylemlerle dolu. Cuntaya destek veren Özkök, darbeyi meşrulaştırdı. ’ye karşı ihanet kumpası olan Gezi’nin yanında olan Özkök, ’ı da destekledi… Son olarak da raporu üzerinden yaptığı çıkışla tepki toplayan Özkök neyin peşinde? Amaç Türkiye'yi yeniden karıştırmak mı? A Haber çarpıcı analizinde Özkök'ün provokasyonla dolu gazetecilik kariyerini ele aldı...

Utanç manşetlerinin mimarı yeniden devrede!

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı () yabancı medya kuruluşlarının, kuruluşundan bugüne değin 'deki kritik olaylara ilişkin tavrını analiz eden bir rapor yayımladı. Çalışan profillerinin de incelendiği raporda çalışanların geçmişte hangi mecralarda görev yaptığı ağ analizleriyle ortaya konuldu.

Raporda yabancı kuruluşların Türkiye'de birçok internet sitesi ve YouTube kanalı açmasına dikkat çekilirken, uluslararası medya kuruluşlarının Türkiye uzantılarını muhalif medyanın en önemli gücü haline getirdiğine dikkat çekildi.

Açık kaynak bilgileriyle derlenen bu rapora bazı kesimler tarafından itibarsızlaştırma operasyonu yapıldı. Bu operasyona dahil olan isimlerden birisi de Türkiye'nin en karanlık dönemlerinde attığı provokatif manşetlerle bilinen !

GEÇMİŞİ İHANET DOLU!
'nde bir dönem görevini yapan Özkök'ün geçmişi provokatif eylemlerle dolu. Cuntaya destek veren Özkök, darbeyi meşrulaştırdı. Türkiye'ye karşı ihanet kumpası olan Gezi'nin yanında olan Özkök, 'ı da destekledi…

A Haber Analiz haberinde Ertuğrul Özkök'ün gazetecilik geçmişini irdeledi. İşte Özkök'ün ülkesine ihanetle dolu kariyeri…

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