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  • Son Güncelleme: 10.07.2019 12:47

: Dışişleri'nden ABD'ye tepkisi

haberine göre , ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamasına tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ABD tarafını ilişkilere zarar verecek yanlış adımlar atmaktan kaçınmaya davet ediyoruz." denildi.

Dışişleri'nden ABD'ye S-400 tepkisi

, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamasına tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ABD tarafını ilişkilere zarar verecek yanlış adımlar atmaktan kaçınmaya davet ediyoruz." denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada;
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün dün (9 Temmuz) S-400 hava savunma sistemi tedariğimiz hakkında yaptığı açıklama Sayın Cumhurbaşkanımız ile ABD Başkanı Trump'ın G20 Zirvesi sırasında gerçekleştirdikleri görüşmenin içeriği ve ruhuyla bağdaşmamaktadır.

Türkiye'yi S400 tedarik etmeye sevk eden koşullar ortadadır. Başkan Trump da G20 Zirvesi'nde bunu teyit etmiş ve ülkemize adil muamele yapılmadığını açıkça belirtmiştir.

Biz sürecin başından beri bu konuyu şeffaf bir şekilde yürüttük. ABD'nin S400 sisteminin F35 sistemlerine zarar verebileceği konusundaki endişelerini gidermek üzere NATO'nun da dahil edilebileceği teknik bir çalışma grubu kurulmasını önerdik, ancak bu teklifimize halen yanıt alamadık.

ABD tarafını diplomasi ve diyaloğu dışlayarak ilişkilere zarar verecek yanlış adımlar atmaktan kaçınmaya davet ediyoruz.

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