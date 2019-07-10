Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de PKK'lı teröristlerce askeri araca düzenlenen saldırıda şehit düşen Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın ve Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu'nun ailelerine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'de PKK'lı teröristlerce askeri araca düzenlenen saldırıda şehit düşen Kargın ve Mertoğlu'nun ailelerine başsağlığı telgrafı göndererek taziye dileklerini iletti.
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