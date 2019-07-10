Suriye'de askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içinde kalan Bayırbucak bölgesine operasyon başlatmasının ardından Esed rejiminin Türkmendağı'na yaptığı topçu saldırısı nedeniyle çıkan orman yangını sürüyor.





Esed güçlerinin Lazkiye kırsalından Bayırbucak (Türkmendağı) bölgesindeki sivil yerleşim yerlerine top atışları devam ediyor.



Top atışları nedeniyle Hatay'ın Yayladağı ilçesinde sınıra yakın alanın Suriye tarafında dün başlayan orman yangını sürüyor.

Yükselen dumanlar ve rejimin top atışlarına hedef olan yerleşim yerleri Yayladağı ilçesinden görülüyor.

Çatışma ve top sesleri ilçeden duyulurken, yangının Türkiye'ye sıçramaması için Yayladağı Orman İşletme Şefliğine bağlı yangın söndürme ekipleri hazır bekletiliyor.