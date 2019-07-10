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  • 10.07.2019 19:59
  • Son Güncelleme: 10.07.2019 19:59

sınırındaki sürüyor

Esed rejiminin Türkmendağı'na yönelik topçu saldırısı nedeniyle 'ın Yayladağı sınırına yakın alanda dün başlayan devam ediyor. Çatışma ve top sesleri ilçeden duyulurken, yangının 'ye sıçramaması için Yayladağı Orman İşletme Şefliğine bağlı yangın söndürme ekipleri hazır bekletiliyor.

Suriye sınırı iki gündür yanıyor!

'de askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içinde kalan Bayırbucak bölgesine operasyon başlatmasının ardından Esed rejiminin Türkmendağı'na yaptığı topçu saldırısı nedeniyle çıkan sürüyor.



Esed güçlerinin Lazkiye kırsalından Bayırbucak (Türkmendağı) bölgesindeki sivil yerleşim yerlerine top atışları devam ediyor.

Top atışları nedeniyle 'ın Yayladağı ilçesinde sınıra yakın alanın Suriye tarafında dün başlayan orman yangını sürüyor.

Yükselen dumanlar ve rejimin top atışlarına hedef olan yerleşim yerleri Yayladağı ilçesinden görülüyor.

Çatışma ve top sesleri ilçeden duyulurken, yangının 'ye sıçramaması için Yayladağı Orman İşletme Şefliğine bağlı yangın söndürme ekipleri hazır bekletiliyor.

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