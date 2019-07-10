Başkan Erdoğan şehit babasıyla telefonda görüştü





Hakkari'de şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu, Burdur'un Çeltikçi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Mertoğlu'nun ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutu, Burdur Belediyesi morgundan alınarak Bağsaray köyündeki babaevine götürüldü.



Anne Ayşe Mertoğlu, şehit oğlunun tabutuna sarılarak, "Son gelişin böyle mi olacaktı oğlum." diye gözyaşı döktü.

Burada "helallik" alınmasının ardından şehidin cenazesi, törenin yapılacağı Bağsaray köyü Yaka Camisi'ne getirildi. Burdur İl Müftü Vekili Yüksel Güzel'in kıldırdığı namazın ardından şehidin naaşı, Bağsaray köyü mezarlığında toprağa verildi.



Çok sayıda kişinin tekbirlerle uğurladığı şehidin cenaze törenine, şehit Mertoğlu'nun babası Hüseyin Ali, annesi Ayşe, kız kardeşi Ümmü Mertoğlu'nun yanı sıra Burdur Valisi Hasan Şıldak, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, siyasi partilerin il başkanları ve vatandaşlar katıldı.







BAŞKAN ERDOĞAN ŞEHİT BABASIYLA GÖRÜŞTÜ

Cenazeye katılan AK Parti Milletvekili Bayram Özçelik, definin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak, şehit babası Hüseyin Ali Mertoğlu ile görüştürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, babaya başsağlığı diledi. Görüşme sırasında duygusal anlar yaşayan Mertoğlu, "Çok sağ olun, bir kızım var" diye konuştu.

Cenaze törenine Burdur Valisi Hasan Şıldak, Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik, Mehmet Göker, Burdur Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mehmet Çelik, Tırtıllı Araç Sürücü Eğitim Alay Komutanı Albay Aytaç Tokçalar, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, şehidin annesi Ayşe, babası Hüseyin Ali ve kız kardeşi Ümmü Mertoğlu (16) ile çok sayıda vatandaş katıldı. Bekar olan Hüseyin Mertoğlu'nun cenazesi, İl Müftü Vekili Yüksel Güzel tarafından öğle vakti kıldırılan cenaze namazının ardından önce top arabası ile taşındıktan sonra köy mezarlığında toprağa verildi.