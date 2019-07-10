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  • Son Güncelleme: 10.07.2019 19:19

15 puanla uzman yapılan sanığına 8 yıl 3 ay hapis cezası!

'de yargılanan eski İKÇÜ Bilgi İşlem Daire Başkan Vekili , "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

15 puanla uzman yapılmıştı! Cezası belli oldu

15. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, 2011'de düzenlenen sınavda 100 üzerinden 15 puan almasına rağmen uzmanlık kadrosuna atanan, 2016 başında yazılım şube müdürü ve 2016'daki darbe girişiminin ardından da bilgi işlem daire başkan vekili olan tutuksuz sanık Çoğun ile avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, daha önce verdiği mütalaasını tekrar ederek, Çoğun'un, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanık Çoğun, yaklaşık 2 yıldan beri yargılandığını ve esasa ilişkin savunmasını yazılı olarak mahkemeye sunduğunu belirterek, "Telefonumda ByLock kalıntısı bile yok. mensubu değilim. Beraatimi istiyorum." dedi.

Savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 8 yıl 3 ay hapse mahkum ettiği Çoğun hakkındaki yurt dışı çıkış yasağının da devamına hükmetti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındıktan sonra tutuklanan hakkında hazırlanan iddianamede, ByLock kullanıcısı olan sanığın, 2011'de düzenlenen sınavda 100 üzerinden 15 puan almasına rağmen uzmanlık kadrosuna atandığına, 2016 başında yazılım şube müdürü ve 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından da bilgi işlem daire başkan vekili olarak görev yaptığına dikkat çekilmişti.

Hakkında, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açılan Çoğun, önceki duruşmalarda adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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