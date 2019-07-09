15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçti. Milletimiz 15 Temmuz'da en alçak ihanet girişimi ile karşı karşıya kalmıştı. Bu hain girişim neticesinde 248 vatandaşımız şehit oldu, 2196 vatandaşımız ise gazi oldu. Bu önemli gün öncesinde vatandaşlar 15 Temmuz resmi tatil mi sorusuyla ilgili detayları arıyor. Peki, 2019 yılında 15 Temmuz hangi güne denk geliyor? İşte cevabı...

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, TBMM'de alınan karar niteliğinde resmi tatil olması kararlaştırılmıştır. 15 Temmuz 2016 yılından itibaren resmi tatil olarak ilan edilmiştir.