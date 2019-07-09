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  • 09.07.2019 18:40
  • Son Güncelleme: 09.07.2019 18:42

'dan sınırına takviyesi

'nin sınır hattına yaptığı askeri sevkiyatlar hız kesmeden devam ediyor. tarafından, askeri birliklere takviye amaçlı gönderilen ları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında sınırı istikametine hareket etti.

Sınıra askeri sevkiyat sürüyor

() tarafından, sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılarla takviyesi yapıldı.

Farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy 'e ulaştı.

Konvoy, güvenlik önlemleri altında Suriye sınırı istikametine hareket etti.

Komandolar ve araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

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