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  • 09.07.2019 18:41
  • Son Güncelleme: 09.07.2019 18:47

firarisi çift "gaybubet evi"nde yakalandı

'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik soruşturma kapsamında aranan karı koca, "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde gözaltına alındı.

FETÖ firarisi çift yakalandı!

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan, örgütün Çankırı yapılanmasında "mahrem imam" olduğu iddia edilen S.Y. ile kentteki kadınlardan sorumlu olduğu öne sürülen eşi Ş.Y'nin, 'nın Pursaklar ilçesinde olduğu belirlendi.

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evine operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheli çift yakalandı.

Evde yapılan aramada ise sahte kimlikler, bir miktar döviz ve Türk lirası ile dijital materyal ele geçirildi.

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