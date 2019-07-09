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’nin ‘Rüya’ uçağı 'Maçka' Şehit için ’a uçtu

’nin 'Rüya' uçağı, ilk seferini Şehit anısına 'a yaptı. Şehit yakını 40 yolcu, Eren'in kabri başında dua etti. Anne Ayşe Bülbül, duygularını dile getirdi: Yavrumu unutmadılar. Allah razı olsun.



Milli gururumuz , yeni uçağı B787-9'a (Dreamliner) anısına "Maçka" adını verdi. İlk seferinde de 'a gitti.
Şehit yakını 40 yolcu, Eren'in kabri başında dua etti. Anne Ayşe Bülbül, duygularını dile getirdi: Yavrumu unutmadılar. Allah razı olsun.




Anne Bülbül, şehit oğlunun kabrine gelenlerle tek tek kucaklaştı.

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