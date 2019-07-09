Milli gururumuz THY, yeni uçağı B787-9'a (Dreamliner) Eren Bülbül anısına "Maçka" adını verdi. İlk seferinde de Trabzon'a gitti.
Şehit yakını 40 yolcu, Eren'in kabri başında dua etti. Anne Ayşe Bülbül, duygularını dile getirdi: Yavrumu unutmadılar. Allah razı olsun.
Anne Bülbül, şehit oğlunun kabrine gelenlerle tek tek kucaklaştı.
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