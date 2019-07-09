FETÖ'nün gerçek yüzü Kuzey Makedonya'da gösterimde

TRT World tarafından hazırlanan ve tanınmış İngiliz gazeteci Andrew Wilson'ın çektiği belgesel, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği himayelerinde Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) kampüsünde izlendi.

Etkinliğe, Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Radmila Şekerinska, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok'un yanı sıra ülkedeki üst düzey temsilciler, siyasiler, milletvekilleri, ülkedeki Türk kurum ve kuruluş temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Milletvekili Altınok, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, FETÖ'nün, başta 15 Temmuz olmak üzere birçok olayda gerçek yüzünü kanlı bir şekilde gösterdiğini ifade etti.

15 Temmuz'da 250'den fazla kişinin şehit olduğunu, birçok kişinin de yaralandığını anımsatan Altınok, "Türkiye'de mücadele bütün hızıyla devam ediyor. Çok büyük bir mesafe katedildi ama tamamıyla bitti diyebilme şansına sahip değiliz ama çok büyük bir mesafeyi katetmiş olduk. Finansal kaynaklarını kuruttuk. Artık Türkiye'den FETÖ, yurt dışına kaynak transferi yapamıyor." dedi.

Bu belgesel aracılığıyla FETÖ'nün gerçek yüzünü anlatmayı amaçladıklarını dile getiren Altınok, "Türkiye'nin geçmişte yaşamış olduklarını gelecekte kendileri yaşamasın diye dost ve kardeş bildiğimiz ülkeleri uyarıyoruz." şeklinde konuştu.

Dünyanın birçok ülkesinin halen FETÖ'yü desteklemeye devam ettiğinin altını çizen Altınok, "Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz gerçek yüzünü gerçekçi ve ısrarlı bir şekilde anlatmaya devam edeceğiz. Bugün Türkiye'nin bu uyarılarını dikkate almayanların gelecekte aynı sıkıntılarla kendilerinin baş başa kalacaklarını da özellikle belirtmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Kara da 15 Temmuz'un başka ülkelerde gerçekleşmemesini istediklerini ve söz konusu terör örgütüne karşı herkesin çok dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Kara, "O herhangi bir gece değildi yaşanılan. Biz aşağı yukarı 40 yıllık bir yapılanmadan söz ediyoruz. 40 yıldır bütün devletin ana mekanizmalarına yerleşmiş, sızmışlar ve bu günü beklemişler, 15 Temmuz 2016'yı beklemişler. Yine söylüyorum, dünyada herhangi bir ülkede ki 140 ülkedeki bine yakın okullarından söz ediliyor, bu okullarda yetişen her birinin yarın bir potansiyel tetikçi olacağını ya da terörist olacağını biz defaten söyledik." dedi.

Herkesin farklı alanlarda FETÖ'ye karşı mücadelesini sürdürdüğü takdirde bu yapının zayıflayıp yok olacağını belirten Kara, "Dolayısıyla bütün ülkelerin bu konuda çok dikkatli hareket etmesi gerektiğine inanıyorum ki yarın öbür gün bizim ülkemizde meydana gelen o menfur olay tekrar yaşanmasın." diye konuştu.

İBU Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem ise Türkiye'nin FETÖ'den ciddi sıkıntılar çektiğini belirterek, FETÖ'nün yurt dışında faaliyetlerine halen devam ettiğini belirtti.

Erdem, "Kimi yerlerde dini sempatileri kullanarak, kimi yerlerde eğitim vizyonunu kullanarak toplumların içerisindeki çürümelere sebep olmaktadır. Bu belgeselde de özellikle Amerika'daki eğitimi kullanarak oradaki insanları nasıl etkilediğini, oradaki politikayı nasıl yönlendirdiğini de gördük." değerlendirmesinde bulundu.