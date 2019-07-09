İstanbul Başsavcılığı, Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmayı tamamladı. Cumhuriyet Savcıları Serdar Akan ve Caner Baboğlu tarafından hazırlanan 4 bin sayfalık iddianamede 215 şüpheli, 11 müşteki-şüpheli, 26 mağdur ve 98 müşteki yer aldı. Çatı iddianamenin 1 numaralı şüphelisi olarak Adnan Oktar yer aldı.
NE ARARSAN VAR
Güzel kadınları ağına düşürüp suç örgütüne dahil eden 'Dido' kod adlı Didem Ürer 2 numaraya yazıldı. Örgütün hücre sistemlerinden birisi olan 'Kardeşler' grubunun baş yöneticisi olan Tarkan Yavaş da üç numaralı şüpheli olarak kaydedildi. Yavaş'ı ise sırasıyla Alev Babuna, Aylin Atmaca, Bora Yıldız, Halil Hilmi Müftüoğlu ve İbrahim Tuncer takip etti. Şüphelilere casusluk, örgüt kurma, tehdit, şantaj, dolandırıcılık, adam öldürmeye teşebbüs suçlarının da olduğu 31 ayrı suçlama yöneltildi.
NE ARARSAN VAR
Güzel kadınları ağına düşürüp suç örgütüne dahil eden 'Dido' kod adlı Didem Ürer 2 numaraya yazıldı. Örgütün hücre sistemlerinden birisi olan 'Kardeşler' grubunun baş yöneticisi olan Tarkan Yavaş da üç numaralı şüpheli olarak kaydedildi. Yavaş'ı ise sırasıyla Alev Babuna, Aylin Atmaca, Bora Yıldız, Halil Hilmi Müftüoğlu ve İbrahim Tuncer takip etti. Şüphelilere casusluk, örgüt kurma, tehdit, şantaj, dolandırıcılık, adam öldürmeye teşebbüs suçlarının da olduğu 31 ayrı suçlama yöneltildi.
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