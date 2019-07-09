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Suç Örgütü’nün “Çatı” iddianamesinde iki numarada 'Dido' kod adlı Didem Ürer yer aldı

Suç Örgütü’nün “Çatı” iddianamesi hazırlandı. İki numarada ‘Dido’ kod adlı Didem Ürer yer aldı. Çatı iddianamenin 1 numaralı şüphelisi olarak Adnan Oktar yer aldı.

Kod adı Dido!
İstanbul Başsavcılığı, Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmayı tamamladı. Cumhuriyet Savcıları Serdar Akan ve Caner Baboğlu tarafından hazırlanan 4 bin sayfalık iddianamede 215 şüpheli, 11 müşteki-şüpheli, 26 mağdur ve 98 müşteki yer aldı. Çatı iddianamenin 1 numaralı şüphelisi olarak Adnan Oktar yer aldı.



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Güzel kadınları ağına düşürüp suç örgütüne dahil eden 'Dido' kod adlı Didem Ürer 2 numaraya yazıldı. Örgütün hücre sistemlerinden birisi olan 'Kardeşler' grubunun baş yöneticisi olan Tarkan Yavaş da üç numaralı şüpheli olarak kaydedildi. Yavaş'ı ise sırasıyla Alev Babuna, Aylin Atmaca, Bora Yıldız, Halil Hilmi Müftüoğlu ve İbrahim Tuncer takip etti. Şüphelilere casusluk, örgüt kurma, tehdit, şantaj, dolandırıcılık, adam öldürmeye teşebbüs suçlarının da olduğu 31 ayrı suçlama yöneltildi.

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