Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 09.07.2019 01:55
  • Son Güncelleme: 09.07.2019 01:55

Korkunç! sandığı kız kardeşini kazayla vurarak öldürdü

’ın Ereğli ilçesine bağlı İskenderli köyünde tarlasına giren lar nedeniyle nöbet tutan (56), çalılardan gelen hışırtıyı domuz sanınca av tüfeğiyle ateş edince kız kardeşi ’nun ölümüne neden oldu.

Korkunç! Kız kardeşini domuz sanıp...

Olay, akşam saatlerinde İskenderli köyü yakınlarında meydana geldi. Tarlasına zarar veren lar nedeniyle nöbet tutan , çalılıklardan gelen hışırtıyı domuz zannederek av tüfeği ile ateş etti. Saçmalar, yanına gelen kız kardeşi 'na isabet etti. Şengül Pamukçuoğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Haber verilmesiyle gelen jandarma ekipleri, ağabey Cengiz Pamukçuoğlu'nu gözaltına aldı. Şengül Pamukçuoğlu'nun cesedi ise otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağabeyiyle birlikte kalan Şengül Pamukçuoğlu'nun ağabeyine haber vermeden mantar toplamaya gittiği ve ormanlık alandan eve dönerken olayın gerçekleştiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriKorkunç! Domuz sandığı kız kardeşini kazayla vurarak öldürdü
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri