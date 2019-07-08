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  • Son Güncelleme: 08.07.2019 10:09

Son dakika: 'de teröre bir darbe daha! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... 'ndanyapılan açıklamada, 'nin ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Hakkari'de teröre bir darbe daha!
, 'nin ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari Çukurca ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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