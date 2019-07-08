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  • Son Güncelleme: 08.07.2019 09:36

15 Temmuz'un yıl dönümü için 7 dilde video

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminin üçüncü yılı için 7 dilde video hazırlandığını belirtti.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, Rusça, Almanca, Fransızca, İspanyolca ve Arapça olmak üzere 7 dilde video hazırlandığını ifade etti.

"Vatan Bizim, İrade Bizim" başlıklı ve 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan videolara, "http://15temmuz.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

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