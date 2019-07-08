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  • Son Güncelleme: 08.07.2019 18:25

Son dakika: den için flaş uyarı! O ilçelerde yaşayanlar dikkat!

'den için son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji, İstanbul'un 3 ilçesi için uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, "Meydana gelebilecek ani , su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Meteoroloji, İstanbul'un 3 ilçesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

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