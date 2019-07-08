Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji, İstanbul'un 3 ilçesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, "Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Meteoroloji, İstanbul'un 3 ilçesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
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