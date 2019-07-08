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  • Son Güncelleme: 08.07.2019 23:24

'de yayımlandı! nde... Yürürlükten kaldırıldı

Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmi Senetlere İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin azaltılması amacıyla, tapu işlemlerine fotoğraf yapıştırılması yürürlükten kaldırıldı. Artık vatandaşların tapuda işlem yaparken fotoğrafları alınmayacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yürürlükten kaldırıldı

Yapılan düzenlemeyle, yönetmeliğin 7. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan "fotoğrafları" ibaresi ile 15. maddenin birinci fıkrasında yer alan "veya fotoğrafları yapıştıracak yer kalmaması" ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

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