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  • Son Güncelleme: 09.07.2019 00:41

Boğaz'da ses denetimi! Bunu yapan yandı... Cezası 36 bin 95 TL

ve Müdürlüğü ve Sahil  Güvenlik Komutanlığı ekiplerince Boğaz'daki canlı müzik, yüksek ses ve gürültü  kirliliğine yönelik denetim yapıldı. Güner, gündüz zaman diliminde 70 desibel, akşam zaman diliminde 63 desibel ve 23.00 sonrası gece zaman diliminde ise 55 desibelin aşılmaması gerektiğini vurgulayarak bu sınırları aşan işletmelere 36 bin 95 TL idari para ceza uygulanacağını belirtti.

Ekipler tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG 312 botu ile İstanbul Boğazı'nda gezi tekneleri ve eğlence mekanlarına yönelik canlı müzik ve yüksek ses denetimi gerçekleştirildi.

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