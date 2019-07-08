Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak Bosna ziyareti ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Bakan Albayrak sosyal medyadan paylaştı! Huzur ve istikrarları için yanlarında olacağız
Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak Bosna ziyareti ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Albayrak açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 'Sayın Cumhurbaşkanımız’ın kardeş Bosna Hersek’e düzenledikleri kapsamlı ziyarette bir kez daha Saraybosna’da kendimizi evimizde hissettik. Bosna Hersek’in huzur ve istikrarı için her zaman yanlarında olacağız.'
Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak Bosna ziyareti ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
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