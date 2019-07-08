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  • Son Güncelleme: 08.07.2019 22:56

Bakan Albayrak dan paylaştı! Huzur ve istikrarları için yanlarında olacağız

Hazine ve Maliye bakanı Bosna ziyareti ile ilgili hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Albayrak açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 'Sayın Cumhurbaşkanımız’ın kardeş ’e düzenledikleri kapsamlı ziyarette bir kez daha Saraybosna’da kendimizi evimizde hissettik. Bosna Hersek’in huzur ve istikrarı için her zaman yanlarında olacağız.'

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