Antalyalı 2 çocuk babası Özel Harekat polisi Erol Ay, Şırnak'ta 2012'de PKK'ya yönelik operasyona katıldı. Çatışmada 6 meslektaşı polisi şehit olurken, Ay ayağından yaralandı. Gazilik beratı ve madalyası verilen Ay, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ'cü bir pilotun F16'dan attığı bombanın yakınına düşmesiyle bir kez daha yaralandı.
KAPIDAN ÇEVRİLDİ
Ay'a ikinci gaziliğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı Devlet Övünç Beratı ve madalyası takdim edildi. İki kez gazi olan Ay, bir süre önce dinlenmek için gittiği Antalya'daki Karpuzkaldıran Askeri Sosyal Tesisi'nin kapısından askeri personel olmadığı gerekçesiyle geri çevrildi. Ay, "Görevde omuz omuzayız. Dinlenmeye gelince neden ayrılıyoruz" diye isyan etti.
Çatışmada 6 meslektaşı polisi şehit olurken, Ay ayağından yaralandı.
KAPIDAN ÇEVRİLDİ
Ay'a ikinci gaziliğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı Devlet Övünç Beratı ve madalyası takdim edildi. İki kez gazi olan Ay, bir süre önce dinlenmek için gittiği Antalya'daki Karpuzkaldıran Askeri Sosyal Tesisi'nin kapısından askeri personel olmadığı gerekçesiyle geri çevrildi. Ay, "Görevde omuz omuzayız. Dinlenmeye gelince neden ayrılıyoruz" diye isyan etti.
Çatışmada 6 meslektaşı polisi şehit olurken, Ay ayağından yaralandı.
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