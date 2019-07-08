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İki kez gazi olan 'daki Karpuzkaldıran Askeri Sosyal Tesisi'ne alınmadı

İki kez gazi olan Ay, bir süre önce dinlenmek için gittiği 'daki Karpuzkaldıran Askeri Sosyal Tesisi'nin kapısından askeri personel olmadığı gerekçesiyle geri çevrildi.

Gaziye ayıp
lı 2 çocuk babası Özel Harekat polisi , 'ta 2012'de PKK'ya yönelik operasyona katıldı. Çatışmada 6 meslektaşı polisi şehit olurken, Ay ayağından yaralandı. Gazilik beratı ve madalyası verilen Ay, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 'cü bir pilotun F16'dan attığı bombanın yakınına düşmesiyle bir kez daha yaralandı.

KAPIDAN ÇEVRİLDİ
Ay'a ikinci gaziliğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı Devlet Övünç Beratı ve madalyası takdim edildi. İki kez gazi olan Ay, bir süre önce dinlenmek için gittiği Antalya'daki Karpuzkaldıran Askeri Sosyal Tesisi'nin kapısından askeri personel olmadığı gerekçesiyle geri çevrildi. Ay, "Görevde omuz omuzayız. Dinlenmeye gelince neden ayrılıyoruz" diye isyan etti.



Çatışmada 6 meslektaşı polisi şehit olurken, Ay ayağından yaralandı.

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