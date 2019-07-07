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  • Son Güncelleme: 08.07.2019 03:48

Bakan Yardımcılığı'na atama

’de yayımlanan kararlar ile , ve Uğurhan Kuş Adalet Bakan Yardımcılığına atandı. Bakan Yardımcılığına ilişkin atama kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na atama

'de yayımlanan kararlar ile , ve Uğurhan Kuş Adalet Bakan Yardımcılığına atandı. Bakan Yardımcılığına ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan Kararlara göre, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Zekeriya Birkan, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz ve Uğurhan Kuş atandı..

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