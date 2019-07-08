Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının başlattığı bir proje çerçevesinde FETÖ'nün gerçek ve karanlık yüzünü anlatan "The Network" adlı belgesel İngiltere'nin başkenti Londra'da seyirciyle buluştu.
FETÖ'nün gerçek yüzü Londra'da anlatıldı
TRT World tarafından hazırlanan ve FETÖ'nün iç yüzünü anlatan "The Network" isimli belgesel, Londra Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde Prens Charles Sinema salonunda gösterildi.
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