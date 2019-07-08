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  • 08.07.2019 21:58
  • Son Güncelleme: 08.07.2019 21:58

'nün gerçek yüzü 'da anlatıldı

World tarafından hazırlanan ve 'nün iç yüzünü anlatan "" isimli belgesel, Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde Prens Charles Sinema salonunda gösterildi.




Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının başlattığı bir proje çerçevesinde FETÖ'nün gerçek ve karanlık yüzünü anlatan "The Network" adlı belgesel İngiltere'nin başkenti Londra'da seyirciyle buluştu.

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