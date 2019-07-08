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  • Son Güncelleme: 08.07.2019 21:21

Son dakika: 'dan sınırına komando takviyesi

tarafından sınırına komando takviyesi yapıldı. Güvenlik önlemleri altında sınıra doğru ilerleyen konvoyun, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

TSK'dan sınıra komando takviyesi

tarafından sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.

Farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Hassa ilçesine ulaştı.

Güvenlik önlemleri altında sınıra doğru ilerleyen konvoyun, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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