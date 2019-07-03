Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının projesi kapsamında, TRT World tarafından hazırlanan ve FETÖ'nün iç yüzünü anlatan The Network isimli belgesel, Uluslararası Demokratlar Birliği iş birliğinde ilk kez Brüksel'deki St. Josse Belediyesinin salonunda izleyiciyle buluştu. Tanınmış İngiliz gazeteci Andrew Wilson tarafından çekilen belgeselin ücretsiz özel gösterimine yoğun ilgi gösterildi.

"FETÖ FARKLI COĞRAFYALARDA FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR"

Programda konuşan Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, FETÖ terör örgütü denildiğinde ilk akla 15 Temmuz hain darbe girişiminin geldiğini ancak bunun sadece buz dağının görünen yüzü olduğunu ifade etti.

FETÖ'nün yıllarca sivil toplum ve eğitim faaliyetleri adı altında eylemlerine devam ettiğine dikkati çeken Gümrükçü, "FETÖ bitmiş değildir, sadece ülkemizde değil dünyanın çok farklı coğrafyalarında faaliyetlerini sürdürüyorlar. Bu da demektir ki sadece ülkemiz için değil tüm dünya için tehlikeliler." diye konuştu.

Gümrükçü, belgeselin terör örgütünün kanlı yüzünü ve sinsi planlarını anlatması adına çok anlamlı olduğunu belirtti. İlk gösterimin Avrupa Birliği'nin başkenti Brüksel'de yapılmasının ayrı bir anlamı olduğunu kaydeden Gümrükçü, belgeselin FETÖ'nün demokrasi için de ne kadar tehlikeli olduğunu açık şekilde ortaya koyduğunu söyledi.

Belçika dahil Avrupa'da ve dünyanın birçok ülkesinde halen faaliyetlerini sürdüren FETÖ'nün "gerçek ve karanlık yüzünü" anlatmayı amaçlayan belgesel, aynı zamanda terör örgütünün tüm boyutlarıyla anlaşılmasını ve





Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT World tarafından hazırlanarak Brüksel'de ilk gösterimi gerçekleştirilen ve FETÖ'nün sinsi ağını ortaya koyan "The Network" belgeseline ilişkin, "The Network belgeseli, bu sinsi terör örgütünün yurt dışında da çeşitli maskelerle gizlilik içinde kurduğu örgütlenmesini deşifre ederek, FETÖ'nün uluslararası camia için oluşturduğu tehditlere dikkat çekiyor." ifadesini kullandı.

Altun, The Network adlı belgesele ilişkin sosyal medya hesabından, "FETÖ'nün karanlık ve kanlı yüzünü tüm dünyaya anlatmaya devam ediyoruz." paylaşımında bulundu.

Faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için tehdit oluşturan FETÖ'nün gerçek yüzünü anlatan The Network belgeselinin sırasıyla Fransa, İngiltere, Kuzey Makedonya, Almanya, Bosna-Hersek, Arnavutluk, Kazakistan, ABD, Güney Afrika, Kırgızistan, İtalya ve Kosova'da gösterileceğini bildiren Altun, "The Network belgeseli, bu sinsi terör örgütünün yurt dışında da çeşitli maskelerle gizlilik içinde kurduğu örgütlenmesini deşifre ederek, FETÖ'nün uluslararası camia için oluşturduğu tehditlere dikkat çekiyor." bilgisini verdi.

Altun'un paylaşımında belgeselin fragmanı da yer aldı.

Belgesel, 8 Temmuz'da Paris ve Londra, 9 Temmuz'da Üsküp, 10 Temmuz'da Berlin, Saraybosna ve Tiran, 11 Temmuz'da İşkodra, Nur Sultan ve New York, 12 Temmuz'da Johannesburg, 13 Temmuz'da Bişkek, 14 Temmuz'da Roma ve Priştine, 15 Temmuz'da Milano'da gösterilecek.

Belgeselin New York'taki ikinci gösteriminin 14 Temmuz'da yapılması planlanıyor.