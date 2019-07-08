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  • Son Güncelleme: 08.07.2019 23:09

Başkan Erdoğan heyet başkanları onuruna verilen akşam yemeğine katıldı

Başkan , Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'nda yer alacak heyet başkanları onuruna verilen akşam yemeğine katıldı.

Başkan Erdoğan o yemeğe katıldı

Başkan , Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'nda yer alacak heyet başkanları onuruna verilen akşam yemeğine katıldı.

Devlet Başkanlığı Konseyi binasındaki yemek basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemek öncesi Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Milorad Dodik, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey üyesi Şefik Caferoviç ve diğer katılımcılarla fotoğraf çektirdi.

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