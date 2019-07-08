Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimim 3'üncü yıl dönümünde, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' kapsamında yurt genelinde yürütülecek etkinliklerde kullanılmak üzere hazırlanan yeni logo 'www.15temmuz.gov.tr' adlı internet sitesinden yayımlandı.
Başkan Erdoğan'ın Twitter'daki resmi hesabın profil resmide hazırlanan yeni logo ile değiştirildi. Logo değişimine ilişkin '#YeniProfilResmi' notu paylaşıldı.
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