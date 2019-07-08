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  • Son Güncelleme: 08.07.2019 12:20

Başkan Erdoğan'dan 'a özel yeni

'ın 'da ki ' Demokrasi ve Milli Birlik Günü' kapsamında yurt genelinde yürütülecek etkinliklerde kullanılmak üzere hazırlanan yeni logo ile değiştirildi.

Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2016'daki darbe girişimim 3'üncü yıl dönümünde, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' kapsamında yurt genelinde yürütülecek etkinliklerde kullanılmak üzere hazırlanan yeni logo 'www.15temmuz.gov.tr' adlı internet sitesinden yayımlandı.

Başkan Erdoğan'ın 'daki resmi hesabın de hazırlanan yeni logo ile değiştirildi. Logo değişimine ilişkin '#YeniProfilResmi' notu paylaşıldı.

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