Başkan Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı akşam yemeğine katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenecek Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılacak heyet başkanları onuruna verilen resmî akşam yemeğine katıldı.
Başkan Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Binası'ndaki yemek öncesi, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Milorad Dodik, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Üyesi Şefik Caferoviç ve diğer katılımcılarla fotoğraf çektirdi..
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