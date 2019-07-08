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  • Son Güncelleme: 09.07.2019 00:47

Başkan Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı akşam yemeğine katıldı

Başkan , ’in başkenti Saraybosna’da düzenlenecek Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılacak heyet başkanları onuruna verilen resmi akşam yemeğine katıldı.

Başkan Erdoğan o yemeğe katıldı

Başkan , 'in başkenti Saraybosna'da düzenlenecek Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılacak heyet başkanları onuruna verilen resmî akşam yemeğine katıldı.

Başkan Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Binası'ndaki yemek öncesi, Slovenya Cumhurbaşkanı , Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı , Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Üyesi Şefik Caferoviç ve diğer katılımcılarla fotoğraf çektirdi..

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