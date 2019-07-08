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Başkan Erdoğan: Gönüllere gireceğiz

Başkan Erdoğan, iyle ilgili vekillere çağrı yaptı: Daha çok çalışıp, tekrar gönüllere gireceğiz. İstanbul önemli ama Türkiye değil. İstanbul'da belediye meclisinde üstünlük bizde ama biz daha da çok çalışacağız" dedi.

Gönüllere gireceğiz
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı , önceki gün 'da Marmara milletvekilleriyle bir araya geldi. Önemli mesajlar verdi. MHP'yle kurulan ittifakla ilgili görüşlerini dile getiren bazı milletvekillerine, 'Cumhur ittifakı'nın devam edeceğini dile getirdi. İstanbul lerinin ardından herkesin özeleştiri yapmasını istedi. "Tekrar gönüllere gireceğiz, daha çok çalışacağız. İstanbul önemli ama Türkiye değil. İstanbul'da belediye meclisinde üstünlük bizde ama biz daha da çok çalışacağız" dedi. Erdoğan Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın faizleri indirmediği için görevden alındığını söyledi. "Kendisine ekonomi toplantılarında defalarca faizi indirmesi gerektiğini söyledik. 'Faiz düşerse enflasyon düşer' dedik. Gerekeni yapmadı. Aynı kulvarda değildik" ifadelerini kullandı. Kabine ve teşkilatta değişikliği de gerektiğinde kendisinin yapacağını anlattı.




Başkan Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı için bugün 'in başkenti Saraybosna'ya gidecek.

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