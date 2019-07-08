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  • Son Güncelleme: 08.07.2019 09:07

Son dakika: 'ın kuzeyine hava harekatı! 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika haberi... 'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatlarında 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlere darbe üstüne darbe
Son dakika haberi... 'ndan yapılan açıklamada "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 4 terörist daha etkisiz hale getirildi." denildi.


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